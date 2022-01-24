Власти ФРГ обсуждают дальнейшие меры по сдерживанию «Омикрона»
Берлин, 24 января, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Федеральные власти и лидеры федеральных земель Германии встретились, чтобы обсудить дальнейшие действия по сдерживанию распространения штамма коронавируса «Омикрон». Об этом сообщает 24 января немецкое агентство Deutsche Welle.
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Отмечается, что новые планы правительства предусматривают сокращение отслеживания контактов инфицированных, а также приоритетность ПЦР-тестирования для определённых секторов занятости.
Эксперты предупреждают, что высокая доля персонала, вынужденного находиться на карантине, может нанести ущерб критически важной инфраструктуре, такой как здравоохранение. Образование, транспорт и логистика также могут пострадать от нехватки работников.
Ожидается также, что руководители федеральных органов власти рассмотрят возможность сокращения периода после выздоровления, в который переболевшие считаются невосприимчивыми к вирусу.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил немецкой газете Süddeutsche Zeitung в преддверии встречи: «Нам не нужно менять курс». Он подчеркнул, что нецелесообразно широко ослаблять правила в самы разгар волны распространения штамма «Омикрон».