B Берлине передрались дипломаты из стран Восточной Европы — СМИ
Берлин, 24 января, 2022, 16:53 — ИА Регнум. В одном из ресторанов Берлина произошла драка нескольких дипломатов из стран Восточной Европы, сообщает 24 января газета Bild.
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Драка
По утверждению издания, в результате драки пострадали четыре человека.
Потасовка случилась в ночь на 23 января возле итальянского ресторана в районе Груневальд. Между участниками инцидента возникла ссора, которая переросла в драку.
В результате трое мужчин и одна женщина обратились за медицинской помощью.
Какие страны представляли подравшиеся дипломаты, не уточняется.