Берлин, 24 января, 2022, 16:53 — ИА Регнум. В одном из ресторанов Берлина произошла драка нескольких дипломатов из стран Восточной Европы, сообщает 24 января газета Bild.

Amshudhagar Драка

По утверждению издания, в результате драки пострадали четыре человека.

Потасовка случилась в ночь на 23 января возле итальянского ресторана в районе Груневальд. Между участниками инцидента возникла ссора, которая переросла в драку.

В результате трое мужчин и одна женщина обратились за медицинской помощью.

Какие страны представляли подравшиеся дипломаты, не уточняется.