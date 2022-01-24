Лос-Анджелес, США, 24 января 2022, 16:51 — REGNUM Riot Games подала в суд на вьетнамскую студию Imba Network за «создание подделки» игры Teamfight Tactics. Об этом 24 января пишет Eurogamer.
Представители Riot Games утверждают, что вьетнамцы украли у их проекта изображения, имена персонажей, элементы сюжета и игровые механики. Теперь они требуют возмещения в $150 тыс. за каждый случай нарушения авторского права, а также прекращения продажи I Am Hero: AFK Tactical Teamfight — так называется творение Imba Network.
Напомним, что Teamfight Tactics — это мультиплатформенная тактическая игра, события которой разворачиваются в той же фантастической вселенной, что и у игры League of Legends и сериала «Аркейн».
Читайте ранее в этом сюжете: Фанат «Ведьмака» смог объединить игру и сериал в единое целое