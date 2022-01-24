Лос-Анджелес, США, , 16:51 — REGNUM Riot Games подала в суд на вьетнамскую студию Imba Network за «создание подделки» игры Teamfight Tactics. Об этом 24 января пишет Eurogamer.

Постер игры League of Legends от компании RIOT Games Downloadsource.fr

Представители Riot Games утверждают, что вьетнамцы украли у их проекта изображения, имена персонажей, элементы сюжета и игровые механики. Теперь они требуют возмещения в $150 тыс. за каждый случай нарушения авторского права, а также прекращения продажи I Am Hero: AFK Tactical Teamfight — так называется творение Imba Network.

Напомним, что Teamfight Tactics — это мультиплатформенная тактическая игра, события которой разворачиваются в той же фантастической вселенной, что и у игры League of Legends и сериала «Аркейн».

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