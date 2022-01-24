Грозный, , 17:17 — REGNUM В Чечне откроют первую в регионе клинику вспомогательных репродуктивных технологий. О её создании в 2022 на базе перинатального центра сообщил глава минздрава Идрис Байсултанов. По его словам, работа клиники ЭКО будет организована с учетом менталитета республики.

«Потоки пациентов будут разделены на мужские и женские. Также созданы раздельные отделения, кабинеты врачей, операционная, лаборатория эмбриологии, крио-комната», — цитирует ТАСС главу минздрава.

Проект создания клиники ЭКО реализуется в Чечне совместно минздравом, российско-немецким центром репродукции и клинической эмбриологии «Поколение NEXT» и благотворительным фондом содействия сохранению и восстановлению репродуктивного здоровья человека.