Минск, 24 января, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Между системными и маргинальными русофобами развернулась конкуренция в обосновании тезиса об «оккупации Белоруссии» Россией. Ранее на этом специализировался научный сотрудник НАН Белоруссии Арсений Сивицкий, однако его поляну стал окучивать получивший политическое убежище в США лидер одного из «белорусских народных фронтов» Зенон Позняк. На перипетии интерпретаций очередных белорусско-российских военных учений 24 января обратил внимание Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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«Я никогда не опускался до того уровня, чтобы полемизировать со своими противниками и соперниками, но сегодня, получив обзор, я с удивлением прочитал то, что у нас «произошла оккупация Белоруссии». Я как главнокомандующий как-то не заметил», — сказал Лукашенко, принимая с докладом председателя госпогранкомитета Белоруссии Анатолия Лаппо и главу совбеза Александра Вольфовича.

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«Я редко называю фамилии, но обращаюсь к словам Зенона Станиславовича не потому, что он для нас какой-то образец. Это антипод нашей политики. Но я его очень хорошо знаю, как и он меня. Человек неглупый, понимает все. Все беглые наши далеки от него в плане понимания», — сообщил несменяемый (с 1994 года) руководитель постсоветской республики.

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Оценивая методологию таких инсинуаций, Лукашенко сказал: «Слушайте, 200 железнодорожных составов — это никогда не вместится. Это же элементарно посчитать, даже если ты не знаешь, что такое армия».

«Но дело не в этом. Я подумал: где же ты был, борец за суверенитет и независимость, в 2020 году, когда нас вот-вот готовы были оккупировать? Почему тогда не защищал суверенитет и независимость? Где ты был? И самое главное, я уже обращаюсь к тем, кто, прочитав это и услышав это в Белоруссии (а это часть нашего общества, часть государства, где я являюсь президентом), и для Зенона хочу сказать: никогда, никогда, по крайней мере пока я президент и вы генералы, мы не допустим оккупации Белоруссии. Этого не будет никогда ни с какой стороны. Ни слева, ни справа, ни с запада, ни с востока, ни с севера, ни юга. Никогда. Мы умрем, но этого не допустим. Поэтому не надо спекулировать на этой теме», — добавил Лукашенко.

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