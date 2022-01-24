Варшава, , 16:42 — REGNUM Энтузиаст с ником Witcherseb добавил в игру «Ведьмак 3: Дикая охота» одежду Геральта из сериала «Ведьмак» от Netflix. Об этом 24 января пишет издание Eurogamer.

«Ведьмак» Пресс-служба Netflix

Модификация за авторством Witcherseb позволяет игрокам облачить своего Геральта в чёрную кожаную броню и чёрную свободную рубашку — оба предмета создавались с оглядкой на образ Генри Кавилла из сериала «Ведьмак». Eurogamer также отмечает, что ранее Witcherseb создавал и другие модификации для «Дикой охоты». Например, он добавил в игру лица Генри Кавилла, Фрейи Аллан и Ани Чалотры.

Напомним, что первый сезон сериала «Ведьмак» вышел на Netflix в 2019 году. Кавилл, Аллан и Чалотра исполнили в нём главные роли.

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