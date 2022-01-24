Берлин, 24 января, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина открыл огонь по людям в Гейдельбергском университете в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии, сообщает 24 января агентство DPA.

Lisa Roe Стрельба

По данным полиции, в результате стрельбы, произошедшей в лекционном зале университета, ранены несколько человек.

Сообщается, что стрелявший мёртв. Подробности происшествия пока не раскрываются.

Территория университета оцеплена полицией.

Информация уточняется.