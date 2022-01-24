Брянск, 24 января, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Возгорание на строительном рынке в Фокинском районе Брянска ликвидировали 24 января пожарные, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

Https://32.mchs.gov.ru/ Пожар на рынке в Брянске

К месту пожара на Московском проспекте были направлены расчёты двух пожарных частей. На рынке горел отдел с деревянными банями. Общая площадь возгорания 18 кв. метров.

Спасатели оперативно локализовали, а затем ликвидировали открытое горение. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.