Москва, , 16:36 — REGNUM В Госдуме приветствовали избрание Тини Кокса из Нидерландов на пост председателя ПАСЕ, передает корреспондент ИА REGNUM 24 января.

Петр Толстой Duma.gov.ru

В ближайший год Кокс планирует уделять внимание вопросам искусственного интеллекта, сотрудничеству с государствами-членами ПАСЕ и международными организациями, проблемам экстремизма, борьбе с коррупцией, отмыванием денег и социальным неравенством, отметил глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

«И ни слова про «русскую угрозу», кто-то, наверное, очень огорчился», — отметил парламентарий в телеграм-канале.

Он обратил внимание на слова Кокса о том, что Европе сегодня «необходима Агора» — площадка для обсуждения стоящих перед членами Ассамблеи вызовов.

«Хочется надеяться, что так и будет. Популизму и истерикам не место на этой старейшей европейской парламентской площадке», — подчеркнул Толстой.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Кокс, возглавляющий группу «Объединенных европейских левых», избран председателем ПАСЕ, его поддержали 164 делегата, Мария Мезенцева с Украины набрала 80 голосов.

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