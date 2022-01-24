Солнечногорск, Московская область, 24 января, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Рекорд 2022 года по количеству слушателей — наставников и наставляемых — флагманской образовательной программы «Наставничество» Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» подан для регистрации в Книге рекордов России. Это проект, целью которого является создание полного информационного банка российских рекордов.

Пресс-служба Сенеж Мастерская управления Сенеж

Программа «Наставничество» реализуется Мастерской управления «Сенеж» совместно с клубом Лидеров России «Эльбрус» с 2018 года. Она создана для поддержки победителей и финалистов проектов и конкурсов президентской платформы «Россия — страна возможностей». За три года существования программы ее выпускниками стали 422 человека.

В рамках шестого потока программы «Наставничество» в текущем году обучаются676 человек — это 338 наставнических пар. Это количество является рекордным за три года существования программы. Обучение началось в декабре 2021 года и будет длиться четыре месяца.

«Сейчас началось полноценное обучение слушателей шестого потока программы «Настаничество». Оно проходит в онлайн-формате и завершится весной текущего года. За время обучения участники проекта ознакомятся с технологиями наставничества и эффективного целеполагания, проработают в парах индивидуальные цели наставляемых, узнают современные технологии обучения взрослых людей и принятия управленческих решений. Наставляемые и наставники уже в рамках программы прошли трек развития, в рамках которого мы провели диагностику личностных особенностей, предоставили детальное описание сильных сторон и зон развития. Наставникам программа будет также полезна — они познакомятся с эффективными технологиями передачи опыта, которые помогут в будущем работать с подчиненными и коллегами», — рассказала проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Мария Афонина.

Большая часть наставников — 308 человек — являются победителями и финалистами флагманского конкурса президентской платформы «Россия — страна возможностей», многие из которых являются членами клуба Лидеров России «Эльбрус». Также наставниками программы выступают победители конкурса «Цифровой прорыв». Программа «Наставничество» позволит им улучшить уже имеющихся профессиональные знания и навыки, приобрести опыт передачи своих умений другому человеку, улучшить коммуникативные навыки и инструменты для развития своей личности.

«В конкурсе «Лидеры России» самым долгожданным призом было наставничество от первых лиц государства. Когда мы после первого сезона конкурса получили такую возможность, многие из нас сами решили стать наставниками для победителей других проектов платформы «Россия — страна возможностей». Желание делиться знаниями и возможность расти вместе с наставляемым объединяет нас и делает сильнее. Именно поэтому проект «Наставничество» был одним из первых и ключевых проектов клуба Лидеров России «Эльбрус», — сказала депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, председатель клуба Лидеров России"Эльбрус» Татьяна Дьяконова, — Мы в сообществе победителей видим большую ценность в этом механизме и пытаемся развивать традицию наставничества через социальные проекты, которые реализуются Лидерами России в каждом уголке нашей страны. Так, члены клуба «Эльбрус» проводят мастер-классы по профессиональной ориентации, финансовой грамотности, рассказывают свои истории успеха и делятся бесценным опытом. Методы наставничества в том или ином виде сопровождают практически каждый проект клуба «Эльбрус». В проекте «Обучающая экспедиция» победители конкурса «Лидеры России» и команды губернаторов становятся наставниками друг для друга, взаимодействуя для решения конкретной задачи региона, а в акселераторе проектов клуба опытные управленцы курируют начинающих стартаперов в области социальных проектов. В этом году многие члены клуба стали участниками проекта «Вдохновители», целью которого является показать молодому поколению конкурентоспособность России на конкретных примерах и делах людей. В рамках клуба мы используем любую возможность, чтобы распространить эффекты от наставничества».

Во время программы опытные коллеги помогают во время обучения наставляемым развивать свои профессиональные и личностные качества, ставить перед собой цели и двигаться к их достижению. Задача наставника понять, что происходит в жизни наставляемого, содействовать в принятии верного решения. При этом более старший и опытный наставник будет не только помогать советом, но и давать критическую и конструктивную обратную связь о личных навыках и поведении наставляемого.

«В этом сезоне наставничество является обязательным заданием для суперфиналистов конкурса «Лидеры России». Это уникальный опыт, когда в рамках одного конкурса они выступают как в роли наставника, так и наставляемого. Работа с молодыми ребятами из проектов платформы «Россия — страна возможностей» позволяет им не только посмотреть на себя с новой стороны и передать подопечным свой управленческий опыт, но и помогает подготовиться к встрече со своими наставниками и понять, как получить максимум от общения с ними. Помимо стандартной программы наставничества суперфиналисты конкурса «Лидеры России» получают дополнительные задания, которые они должны будут выполнить в рамках программы вместе со своими подопечными», — пояснила руководитель департамента ключевых проектов платформы «Россия — страна возможностей» Оксана Ачкасова.

Каждый участник программы «Наставничество» на старте программы, в декабре прошлого года, сформулировал в формате видео-визитки свою личную цель развития, которую хотел бы достичь вместе с ментором. Они касаются карьерных целей, личностного развития, социального проектирования, в том числе поддержи и развития проектных инициатив.

Почти каждый третий наставляемый — участник конкурса «Лидеры России. Студенты», почти каждый шестой представляет всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», также в программе есть участники форумной кампании Росмолодежи, образовательных программ для молодежного актива Мастерской управления «Сенеж», участники и победители молодежных конкурсов и проектов платформы «Россия — страна возможностей»: инженерного чемпионата «CASE IN», олимпиады «Я — профессионал», конкурсов «Большая перемена», «Твой ход», «Моя страна — моя Россия», «Мастера гостеприимства» и других.