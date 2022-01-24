24 января 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что страны НАТО увеличат военное присутствие в Восточной Европе в связи с «наращиванием военной мощи России около Украины».

Мирослава Романенко, , 18:05 — REGNUM Страны НАТО увеличат военное присутствие в Восточной Европе в связи с «наращиванием военной мощи России около Украины», сообщается на сайте Североатлантического альянса.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что власти Дании направляют фрегат в Балтийское море и намерены направить в Литву четыре истребителя F-16. Также Испания отправляет корабли для присоединения к военно-морским силам альянса, страна рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию. Франция, в свою очередь, выразила готовность отправить свои войска под командованием НАТО в Румынию.

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Новость обсудили в украинском телеграм-канале «Первый независимый», а также на странице канала 112.ua в социальной сети Facebook и на странице украинского издания «ШарийNET» в социальной сети «ВКонтакте».

"Если начнется ядерная война, погибнут все. И всё потому, что американцам просто не нравится Россия. Но Россия и Китай — это сила», — отреагировал lamba.

«Но Россия — «агрессор». Вот только где США, а где Россия, защищающая свои кордоны от натовских ракет…» — добавила Светлана Т.

«Да, бюджеты нужно же как-то осваивать! Нет «вторжения» России — нет бабла. Плохо…» — с сарказмом отреагировал Олег Валентинович.

«Америка-таки планирует стереть Украину с карты мира?! Под придуманным предлогом о нападении России развязать третью мировую!..» — выразил опасение «Жан Клод Терминатор».

«Ну и что эти войска… [Повыпендриваются]… и уйдут», — отметил Николай С.

«Американцы решили обострить ситуацию и «дали добро» Зеленскому на начало боевых действий в Донбассе? Войны в Европе всегда приводили к росту экономической мощи США. Заодно и китайским товарищам подпортить Олимпиаду получится», — написал Пётр И.

«Только сегодня… [американцам] отсидеться за большой лужей не выйдет, поэтому от США останутся одни мощи», — ответил Петру И. Олег Б.

«Это война», — выразил опасения Matteo G.

Угроза НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Да не будет никакой войны в Европе. Эти галимые понты просто обиженное надувание щек европейского отделения НАТО. И то… исключительно отдельных стран, а не всех подряд. Они очень переживают за то, что американцы всё решают за них и без них, т. к. просьба американцев не обнародовать ответ США [адресованная] России очень их беспокоит. Пусть не беспокоятся. Их всех оставят на откуп Германии. Пусть она там рулит этими провинциями… [Россию] интересует всего лишь военная безопасность. Их дотационные экономики и неполноценная склочно-хуторская политика Россию не интересуют от слова совсем», — ответила ему Olga Svaytoslavovna.

«И при том что… [Россия] ровно сидит на своей территории, а вокруг [силы НАТО] «наращиваются», «виновата» Россия. Даже [в том], чего не делает, не сделала и не будет делать. Ложью, идиотизмом и кретинизмом просто воняет от НАТО. Но меня пугает то, что не наступит ли… [Россия] опять на грабли, как в ВОВ (Великую Отечественную войну. — М. Р.), видя, как фашизм захватывал страны, верили наивно о ненападении на… [СССР]» — добавила Лана А.

«Разворошили муравейник и засуетились, забегали Табаки…» — подытожил Анатолий С.