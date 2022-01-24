Москва, 24 января, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке с 15:00 мск 24 января решил Банк России, сообщили в пресс-службе регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

Это делается «в рамках реализации механизма бюджетного правила». «Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков», — говорится в сообщении.

Уточняется, что возобновление покупки иностранной валюты в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет осуществлено в случае, когда сложится подходящая «обстановка на финансовых рынках».

Напомним, бюджетное правило является наложением длительных ограничений на показатели бюджетной политики. Это делается в целях сдерживания чрезмерного роста расходов бюджета, для обеспечения финансовой ответственности и устойчивости государственного долга.