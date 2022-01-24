Москва, , 16:30 — REGNUM В ходе заседания Совета Думы принято решение в течение февраля выработать предложения по изменению в законодательство по борьбе с бездомными собаками.

Владимир Бурматов ER.ru

«На Совете Думы приняли решение: в течение февраля совместно с регионами, зоозащитниками, контрольно-надзорными органами провести анализ правоприменительной практики и выработать предложения по изменению законодательства», — сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале.

Выработкой предложений займётся рабочая группа во главе с Владимиром Бурматовым («Единая Россия»), первым заместителем председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, отметил спикер Госдумы.

Володин предложил подписчикам направлять свои предложения и заверил, что «они будут изучены и учтены».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, смерть девочки в Забайкалье вызвала широкий общественный резонанс. В такой ситуации граждане в соцсетях обвиняли закон, принятый по инициативе Бурматова.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме готовы менять законы для предотвращения нападений собак на людей