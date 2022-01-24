24 января 2022 | Время чтения 4 мин

Несмотря на очевидную экономическую неэффективность национальных программ по обновлению зданий и сооружений в соответствии с климатической политикой, финансовые корпорации затягивают бизнес, города и целые страны в эту авантюру. Не последнюю роль в ней играет Всемирный экономический форум, поддерживаемый транснациональными гигантами.

Ангелина Потеряйко, , 20:45 — REGNUM Одной из самых интересных с точки зрения бизнеса, стремящегося к декарбонизации, отраслей экономики является «зелёное строительство», так как в процесс возведения зданий и сооружений вовлечено большое число участников со своими сложными хозяйственными связями. Но эта же особенность является одновременно и препятствием к климатической реновации, предпринятой не только в ЕС, но и в некоторых государствах по всему миру.

Зеленое строительство Beesmurf

На здания приходится более половины выбросов парниковых газов в городах. Но только 5% глобальных проектов «умных городов» сосредоточены на экологических инновациях в области строительства, и 13% таких проектов имеют «некоторый уровень энергоэффективности».

Одной из причин низкой заинтересованности бизнеса в экологическом строительстве является стоимость модернизации зданий, которая оценивается примерно в 2−7 долларов США за квадратный фут со сроком окупаемости от 2 до 15 лет. Сюда входят декарбонизация систем отопления, использование возобновляемых источников энергии и интеграция природы и «зелёной» инфраструктуры.

Виики — квартал зданий с низкими энергозатратами в Хельсинки (Финляндия). В фасад здания встроены панели, аккумулирующие солнечную энергию Pöllö

Интернет вещей и большие данные не остаются в стороне от «зелёного» строительства. С помощью таких технологий здания адаптируются и перестраиваются в соответствии с погодой, климатом и деятельностью человека. Искусственный интеллект принимает решение о том, что такое хорошее и справедливое городское планирование, обязывает людей создавать такие социальные объекты, как зеленые насаждения или библиотеки, в обмен на разрешение на строительство дополнительных коммерческих офисных помещений. Консалтинговая компания ABI Research прогнозирует, что к 2025 году 500 городов мира будут использовать цифровые двойники для планирования и управления инфраструктурой, а также для достижения целей устойчивого развития.

500 городов мира — это многомиллиардные бюджеты и возможность влиять на лиц, принимающих решение об инвестициях и крупных строительных проектах. Не зря Всемирный экономический форум (ВЭФ) в сотрудничестве с одной крупной компанией, занимающейся коммерческой недвижимостью, разработал Принципы и план действий по экологическому строительству — пошаговое руководство по созданию зданий с нулевым выбросом углерода с рекомендациями по внедрению.

Всецело поддерживает ВЭФ и международная консалтинговая компания Deloitte, которая также продвигает «зелёное» строительство и предлагает несколько «практических» шагов для декарбонизации отрасли:

разработку дорожных карт и стратегий;

привлечение заинтересованных сторон из частного сектора и государственных учреждений.

Deloitte также рассказывает, где взять деньги на удовлетворение потребности городов в климатической реновации зданий. Например, в США и Европе финансирование таких проектов производится из федерального бюджета, то есть за счёт налогоплательщиков. В абсолютных значениях это триллионы долларов.

Висячие сады One Central Park, Сидней bobarc

Вот что сообщает по этому поводу глава отдела городских преобразований Всемирного экономического форума Джефф Меррит:

«В ближайшие годы мы увидим триллионы долларов инвестиций в новую инфраструктуру в города по всему миру, способные кардинально изменить физическую среду. Крайне важно, чтобы заинтересованные стороны из государственного и частного секторов объединились с общим видением и стратегией, которые приносят пользу всем жителям».

Стратеги и идеологи «зелёного» строительства сходятся на том, что одних бюджетных вливаний будет недостаточно и необходимо привлекать инвестиции из частного сектора. А для этого города должны предлагать долгосрочные проекты, которые гарантированно принесут прибыль. Это могут быть транспортные концессии, модели участия частных подрядчиков в предоставлении услуг по контролю за потреблением тепла и электричества гражданами и бизнесом и т. п. Также предлагается ввести налоговые льготы для поощрения позитивного климатического поведения.

Анализируя документы Всемирного экономического форума и компании Deloitte, приходишь к выводу о том, что человек с его потребностями, привычками, культурой как бы исключен из списка заинтересованных в климатической реновации сторон. Список возглавляет бизнес, извлекающий выгоду из климатического алармизма. Это компании, которые лоббируют свои «зелёные» технологии в строительстве, начиная от производителей бетона и заканчивая поставщиками энергии. Вся цепочка хозяйственных связей работает на инвесторов, которые воплощают «зелёный» ад декарбонизации каждого уголка Земли в реальность, концентрируя и централизуя капитал.

Подтверждает эту мысль Ларри Финк, генеральный директор крупнейшей в мире компании по управлению активами BlackRock, который заявил, что предложение корпоративному сектору перейти на углеродно-нейтральный бизнес направлено на получение прибыли, а не на «климатическое пробуждение». Со свойственным ему цинизмом Финк настаивает на том, что BlackRock продолжит поощрять компании реагировать на изменение климата, потому что это имеет финансовое значение. Он же пугает компании, города и страны, которые не планируют «безуглеродное будущее», риском отстать. «Отстать» в исполнении Финка означает не участвовать в распределении капитала.

Президент США Джо Байден выступает на церемонии открытия Конференции ООН по изменению климата в Глазго. 2021 The White House

BlackRock является давнишним и любимым партнёром Всемирного экономического форума. Вместе они делают глобальные обзоры, разрабатывают всемирную экономическую стратегию, объявляют новый биполярный американо-китайский мировой порядок. Вместе продвигают всемирную декарбонизацию и оценивают её стоимость.

От глобальных вопросов они не брезгуют спускаться к секторальным проблемам — диктуют строительному бизнесу, как вести свои дела, что и как строить и эксплуатировать.

Экономический и экологический суверенитеты не только отдельных корпораций, но и целых стран превращаются в иллюзию с той скоростью, с которой они принимают новые правила климатического поведения Всемирного экономического форума. Но узлы зависимости от инвестиций затянуты настолько сильно, что подчинение воли немногих кажется единственным способом сохранить всё, что было нажито при старом добром капитализме.

Читайте ранее в этом сюжете: ЕС проводит климатическую реновацию зданий. Кто за это заплатит?

Читайте развитие сюжета: «Зелёный переход» привел ЕС к ускорению инфляции