Липецк, 24 января, 2022, 16:28 — ИА Регнум. В Липецке 23 января на льду реки Воронеж нашли тело пропавшего накануне 16-летнего подростка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по региону, по данному факту проводится доследственная проверка.

hjucca Лёд

22 января подросток ушел из дома и перестал выходить на связь. В полицию о его пропаже сообщили родители.

Тело подростка нашли в реке Воронеж под Петровским мостом в Липецке. Следователи осмотрели место происшествия. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.