Екатеринбург, 24 января, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Прокуратура требует назначить обстрелявшему в Екатеринбурге людей бывшему сотруднику милиции Сергею Болкову 20 лет колонии. Такое возможное наказание было названо 24 января в ходе прений в Свердловском облсуде, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Sledcomrf.ru Колония

Этому гражданину вменяют покушение на убийство троих человек, в том числе девочки, угрозу убийством и ряд других преступлений. Отметим, что защита подсудимого просила переквалифицировать обвинение в покушении на убийство на более мягкое, заявляя, что Болков не мог видеть ребёнка в машине и не собирался никого убивать.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено 30 мая. Гражданин удерживал соседа в своей квартире, а когда тот сбежал, то открыл стрельбу с балкона из карабина. Пострадали девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии.