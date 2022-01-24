Рязань, , 16:36 — REGNUM Пациента, у которого отказали ноги, спасли врачи областной клинической больницы Рязани, сообщает 24 января пресс-служба регионального минздрава.

Операция Yarregion.ru

Мужчина поступил в нейрохирургическое отделение. По его словам, он потерял способность ходить постепенно — сначала у него была слабость, со временем она нарастала, а потом, а потом ноги отказали. По результатам обследования выяснилось, что причиной парализованных конечностей была опухоль поясничного позвонка.

«Подобные патологии требуют очень тонкой работы во время операции, специалисты не имеют права совершить ошибку даже на миллиметр. Для хирургического лечения применили операционный микроскоп. В результате проведённого лечения у пациента восстановились утраченные функции организма. Прошло всего пять дней, и он был выписан с улучшением под наблюдение невролога по месту жительства. Из больницы ушел на своих ногах», — уточнил заведующий отделением нейрохирургии ОКБ Андрей Косолапов.

Вместе с опухолью врачам пришлось удалить часть поясничного позвонка — вместо него пациенту установили металлоконструкцию для стабилизации позвоночника.