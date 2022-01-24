Рязань, 24 января 2022, 16:36 — REGNUM Пациента, у которого отказали ноги, спасли врачи областной клинической больницы Рязани, сообщает 24 января пресс-служба регионального минздрава.
Мужчина поступил в нейрохирургическое отделение. По его словам, он потерял способность ходить постепенно — сначала у него была слабость, со временем она нарастала, а потом, а потом ноги отказали. По результатам обследования выяснилось, что причиной парализованных конечностей была опухоль поясничного позвонка.
Вместе с опухолью врачам пришлось удалить часть поясничного позвонка — вместо него пациенту установили металлоконструкцию для стабилизации позвоночника.