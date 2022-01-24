Румыния, 24 января, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Масштабный пожар произошел 24 января в центральной поликлинике города Костешть уезда Арджеш на юге Румынии. Об этом сообщает «Румынское телевидение».

59.mchs.gov.ru Пожар в больнице

По предварительной информации, возгорание произошло на чердаке старого трехэтажного здания. Огонь быстро распространился по перекрытиям и охватил значительную часть кровли. Из корпуса были эвакуированы десятки человек, троих больных пожарные вынесли на руках.

Погибших и пострадавших нет. В тушении пожара приняли участие несколько пожарных расчетов, в том числе огнеборцы из соседних районов. В данный момент огонь локализован. Причины инцидента выясняются.