Москва, , 16:24 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил парламентариям подготовить вопросы к традиционному ежегодному отчету правительства о работе. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

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Володин на заседании Совета Думы поручил до 14 февраля подготовить вопросы от политических фракций и профильных комитетов к отчету правительства РФ, который состоится в весеннюю сессию.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, традиционно отчеты представляет премьер-министр, в 2021 году отчет представил Михаил Мишустин.