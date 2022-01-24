Саратов, , 16:56 — REGNUM В Саратовской области в связи с неблагополучной ситуацией по ящуру ведется вакцинация сельскохозяйственных животных. В первую очередь прививают скот в приграничных районах с Оренбургской областью и Казахстаном, сообщает региональное управлении ветеринарии.

Эмблема ветеринарии Thommy

Всего вакцинировано 18 357 голов животных. С 15 января в Александрово-Гайском районе привили 12 445 голов скота, с 20 января в Новоузенском районе — 5912.

На этой неделе в Саратовскую область поступит новая партия вакцины против ящура. Прививать сельхозживотных начнут в Дергачевском, Озинском и Перелюбском районах.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовскую область запретили ввоз животноводческой продукции из Оренбуржья. На приграничных дорогах установили ветеринарные посты.

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