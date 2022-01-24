Вологда, 24 января, 2022, 16:23 — ИА Регнум. В Вологодской области за неделю доля детей среди общего числа госпитализированных с COVID-19 выросла с 1,2% до 4%. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона сообщил заместитель губернатора Антон Кольцов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Today.kz Ребенок в больнице

«Принято решение об увеличении коечного фонда в областной детской клинической больнице в Вологде с 25 до 50 коек для лечения маленьких пациентов. Кроме того, с 28 января развернем до 50 коек в детской больнице №2 в Череповце», — заявил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, боль в горле названа самым распространенным симптомом «Омикрона».