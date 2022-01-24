Варшава, 24 января, 2022, 16:22 — ИА Регнум. На текущей неделе президент Польши Анджей Дуда обсудит с членами правительства страны реализацию договоренностей, которые были достигнуты на встрече лидеров Польши и Украины во время переговоров 20 и 21 января. Об этом 24 января Polskie Radio сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

«В ходе встречи Анджея Дуды и Владимира Зеленского был достигнут целый ряд договоренностей в контексте угрозы российской вооруженной агрессии на Украину. Речь идет, прежде всего, о безопасности. Но не только в военном плане, хотя это кажется самым важным в настоящее время. Это также энергетическая безопасность и вопросы в двусторонних отношениях», — сказал Солох.

Он добавил, что украинская сторона ожидает, что Польша будет поборником ее интересов в НАТО и Евросоюзе. Солох сообщил, что в ходе прошедших консультаций «Анджей Дуда заверил своего украинского визави Владимира Зеленского в полной поддержке Украины на международной арене».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Польши Анджей Дуда 20−21 января принял в польском городе Висла с официальным визитом президента Украины Владимира Зеленского. Центральной темой переговоров сторон послужило обсуждение «вероятного нападения России на Украину».

Власти России, в свою очередь, неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе.