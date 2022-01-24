Киев, , 16:20 — REGNUM К наступательным действиям пора переходить украинской разведке, заявил 24 января президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Страна.ua.

Владимир Зеленский President.gov.ua

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На встрече со служащими украинской службы внешней разведки, которая прошла в Киеве по случаю Дня внешней разведки Украины, глава государства сказал, что страна «противостоит крайне опасным угрозам, в частности, угрозам суверенитета, территориальной целостности и единства».

В этом противостоянии, отметил он, важный вклад вносит эффективная разведка, ведь необходимо просчитывать действиях врага по всем направлениям. Деятельность внешней разведки очень важна в таких вопросах как переговоры «нормандской четвёрки», Контактной группы, сфере газоснабжения, в проблеме «Северного потока — 2».

Зеленский «Мы научились достаточно эффективно сдерживать и противодействовать внешним агрессиям. Уверен, пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию наших национальных интересов».

Он добавил, что разведчикам помогут защищать интересы государства их опыт и возможности, которыми они обладают. А также такие качества как «интеллект, способность генерировать нешаблонные решения для острых проблем, отвагу и самоотверженность».

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