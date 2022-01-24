Магас, , 16:22 — REGNUM В Ингушетии выявлено мошенничество в особо крупном размере при получении субсидий из бюджета сельхозпроизводителям. На совершении аферы попался 37-летний житель соседней республики, который, подделав документы, похитил около 19 млн рублей, сообщили 24 января в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Молоко Pezibear

По данным следствия, в апреле 2018 года подозреваемый — главный бухгалтер предприятия — представил в министерство сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии подложные документы с завышенными данными об объеме проданного молока. За недопоставленный товар злоумышленнику выплатили 4,7 млн рублей.

Такое же дело он провернул в мае 2019 года. На этот раз на счет предприятия незаконно поступило более 14,1 млн рублей из средств субсидий, выделенных в рамках государственной программы на поддержку молочного животноводства. В настоящее время уголовное дело уже расследовано. Обвиняемый в скором времени предстанет перед судом.