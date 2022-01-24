Париж, , 16:19 — REGNUM Согласно данным министерства внутренних дел Франции, исламский форум (Forif) состоится 5 февраля в Париже, сообщает Le Figaro.

Триумфальная арка. Париж

Ожидается, что в форуме примут участие религиозные лидеры, имамы, представители гражданского общества. Кроме того, глава МВД Франции Жеральд Дарманен также собирается присутствовать на форуме.

Работа форума началась несколько недель назад. Были созданы четыре рабочие группы для рассмотрения актуальных вопросов, включая «безопасность мест отправления культа и антимусульманские действия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции заявил, что объявит о своем решении по поводу президентских выборов «в своё время».

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