Ростов-на-Дону, 24 января, 2022, 16:14 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону на заводе «Моряк» загорелось судно, предназначенное для дноуглубительных работ. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 24 января.

Цитата из к/ф «Пираты XX Века». Реж. Борис Дуров. 1979. СССР Пожар на корабле

Сообщение об инцидент на улице 1-й Луговой в экстренные службы поступило примерно в 15:15 мск. По прибытию огнеборцев наблюдалось задымление в трюме земснаряда. Угроза распространения отсутствует.

Площадь пожара пока неизвестна. Пострадавших нет.