Канберра, 24 января 2022, 16:11 — REGNUM На проходящем в Мельбурне турнире Большого шлема Australian Open-2022 Ига Сьвёнтек победила представительницу РФ Дарью Касаткину со счетом 6:2, 6:3 и вышла в четвертый раунд турнира. Об этом 24 января сообщает Polskie Radio.
Следующей соперницей Иги Сьвёнтек станет румынка Сорана Кырстя (38-я в рейтинге теннисисток WTA) или представительница РФ Анастасия Павлюченкова (11-я в рейтинге теннисисток WTA).
Сама Ига Свентек занимает девятое место в международном рейтинге теннисисток WTA.