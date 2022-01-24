Канберра, 24 января, 2022, 16:11 — ИА Регнум. На проходящем в Мельбурне турнире Большого шлема Australian Open-2022 Ига Сьвёнтек победила представительницу РФ Дарью Касаткину со счетом 6:2, 6:3 и вышла в четвертый раунд турнира. Об этом 24 января сообщает Polskie Radio.

(сс) jarmoluk Теннис

Следующей соперницей Иги Сьвёнтек станет румынка Сорана Кырстя (38-я в рейтинге теннисисток WTA) или представительница РФ Анастасия Павлюченкова (11-я в рейтинге теннисисток WTA).

Сама Ига Свентек занимает девятое место в международном рейтинге теннисисток WTA.