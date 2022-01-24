Кострома, 24 января, 2022, 16:14 — ИА Регнум. В текущем году для детей-сирот и детей, оставшихся без помощи родителей в Костроме построят четыре восьмиквартирных дома. Об этом сообщает администрация города.

Http://gradkostroma.ru Дома для сирот

Государственное жильё положено совершеннолетним сиротам, не имеющим своей площади и не нанимающим муниципальную квартиру по окончании интерната. Костромская область в отличие от Ярославской не вкладывает бюджетные средства в долевое строительство, а покупает для этих целей помещения на вторичном рынке или возводит небольшие типовые дома.

Строительством четырёх домов на улицах Гидростроительной, Морозихе и в микрорайоне Солоница займётся костромское акционерное общество «Профистрой». Ранее компания не заключала государственных контрактов. Возведение каждого из домов обойдётся городскому бюджету в 11 млн рублей. По условиям соглашения работы должны быть завершены к началу ноября 2022 года. На строительные площадки подрядчик обещает выйти к началу февраля.

Всего в 2022 году Костромская область намерена обеспечить жильём 104 представителя льготной категории, в том числе 68 человек — в Костроме. В очереди на квартиры по данным на 1 января текущего года стоят 902 совершеннолетних сироты.