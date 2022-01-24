Бишкек, , 16:07 — REGNUM Торговцы с центрального рынка города Токмака сегодня, 24 января, провели возле Дома правительства Киргизии акцию протеста против принуждения предпринимателей к отказу от патентов и покупке кассовых аппаратов.

Дома правительства Киргизии (сс) hja1306

Участие в митинге приняли несколько десятков человек. Протестующие принесли транспаранты с лозунгами на русском и киргизском языках: «ККМ аппараты душат малый бизнес!» и «Токмакский базар против ККМ аппаратов!».

По словам митингующих, помимо выплат по кредитам, они также ежемесячно платят больше 5 тысяч сомов (4,5 тысячи рублей) за электричество, от 15 тысяч до 20 тысяч сомов (от 13,5 тысячи до 18 тысяч рублей) — за аренду помещения, а также оплачивают земельный налог.

Теперь придётся отдавать государству ещё 10% от своего заработка. Если мы будем пользоваться кассовыми аппаратами, то мы только на государство и будем работать», — возмутились протестующие.

Отметим, что ранее в Киргизии уже прошло несколько аналогичных митингов, на которых представители малого бизнеса выступили против принуждения их к покупке и установке кассовых аппаратов, работающих в онлайн-режиме.

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