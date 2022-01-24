София, , 16:07 — REGNUM Работники Национального института метеорологии и гидрологии Болгарии (НИМГ) приступили к бессрочной акции протеста, выражая недовольство намерением правительства перевести их структуру из министерства образования и науки в ведение министерство окружающей среды и водных ресурсов (экологии). Об этом 24 января сообщает софийская газета «Сега».

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В отрытом письме на имя премьер-министра Болгарии Кирила Петкова синоптики предположили, что в минэкологии НИМГ будет автоматически преобразован в оперативную службу, из-за чего сотрудники института будут вынуждены отказаться от научной деятельности.

«Только небольшая часть наших функций непосредственно связано с экологическим ведомством, а ведь мы обслуживаем и министерство сельского хозяйства, и МВД, — говорится, в частности, в послании. — Подобные изменения негативно скажутся на работе синоптиков в частности и НИМГ в целом».

Кроме того, протестующие эксперты выразили опасения о возможном уменьшении их заработной платы. В рамках текущего бюджета министерство окружающей среды и водных ресурсов ограничено в средствах.

Напомним, в рамках проводимой правительством Болгарии оптимизации ведомств, с 1 февраля нынешнего года НИМГ официально переходит под юрисдикцию минэкономики Болгарии. В этой связи предполагается проведение увольнений ряда сотрудников института.

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