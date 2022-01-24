Варшава, , 16:05 — REGNUM Министерство здравоохранения Польши 24 января опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в стране.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так, за последние 24 часа в Польше выявили 29 100 новых случаев заражений коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли два человека.

В больницах по состоянию на 24 января находятся 14 675 пациентов с COVID-19. Из них 1 579 человек подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

В общей сложности с начала пандемии в Польше выявили 4 547 318 случаев заражения коронавирусом. С данным диагнозом в стране умерли 103 846 человек.