Москва, , 16:05 — REGNUM Идее главы Счетной палаты России Алексея Кудрина о создании суперагломерации в Поволжье с центром в Татарии вряд ли будет дан ход в ближайшие годы: Кудрин и сислибы сейчас не в лучшей «системной» форме, к тому же налицо этнократические риски. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Дмитрий Михайличенко.

«Полагаю, что это предложение понравилось руководству Татарстана, однако вряд ли этой идее будет дан ход в ближайшие годы. Нужно понимать, что Кудрин и сислибы сейчас не в лучшей «системной» форме: последний год характеризовался целым циклом аппаратных поражений.

В этом плане говорить о том, что Москва будет всячески способствовать развитию траектории, обозначенной Кудриным, — вряд ли возможно. Мешать не будут, но и стратегия развития Урало-Поволжья будет иная, акцент будет делаться на гармоничном развитии регионов, а не формировании нечто альтернативного Московии. Тем более тут налицо этнократические риски. Например, в соседнем Башкортостане также свои амбициозные планы, равно как и в Нижнем Новгороде. Система будет балансировать, а не центрировать.

Уверен, стратегически было бы правильнее не создавать очередной центр, а развивать полицентризм и усиливать конструктивное взаимодействие между регионами. С этим сейчас сложности. Кстати, аналогичная проблема есть и у арктических регионов: федеральный бюджет выделяет средства, однако гармонизировать интересы всех не получается. Ситуация чревата стягиванием «одеяла на себя». Так и в случае с Татарстаном. Вряд ли ему дадут это сделать.

Дмитрий Михайличенко. Полагаю, что будет полицентричное развитие агломераций в Урало-Поволжье, тем более, что от инфраструктурных проектов, которые реализует федеральный центр, выиграют все регионы (яркий пример — скоростная трасса Москва — Екатеринбург)».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудринна стратегической сессии в Казани заявил, что в России необходимо создавать крупные агломерации, которые могли бы конкурировать с Москвой. По его мнению, одна из таких агломераций могла бы появиться в Поволжье, а ее центром может стать Татария. Глава республикиРустам Миннихановподдержал Кудрина, назвав эту идею «очень правильной».

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