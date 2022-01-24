Тегеран, 24 января 2022, 16:05 — REGNUM Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов посетит Иран с официальным визитом. Об этом 24 января сообщил азербайджанский посол в Тегеране Али Ализаде в соцсети Twitter.
«Ожидается официальный визит Гасанова в Иран завтра, 25 января. Хорошее начало 2022 года», — написал дипломат.
Ализаде добавил, что 24 января в Азербайджан из Ирана из отправилась делегация, которую возглавляет министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами.
Стоит отметить, что во время обострения отношений между Азербайджаном и Ираном в октябре 2021 года Тегеран обвинял Баку в содействии интересам Израиля. Азербайджанская сторона обвиняла Иран в поставках грузов в Нагорный Карабах. Стороны начали проводить военные учения у границ. Потепление отношений Баку и Тегерана началось также внезапно, как и обострение.
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