Тегеран, 24 января, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов посетит Иран с официальным визитом. Об этом 24 января сообщил азербайджанский посол в Тегеране Али Ализаде в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

«Ожидается официальный визит Гасанова в Иран завтра, 25 января. Хорошее начало 2022 года», — написал дипломат.

Ализаде добавил, что 24 января в Азербайджан из Ирана из отправилась делегация, которую возглавляет министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами.

Стоит отметить, что во время обострения отношений между Азербайджаном и Ираном в октябре 2021 года Тегеран обвинял Баку в содействии интересам Израиля. Азербайджанская сторона обвиняла Иран в поставках грузов в Нагорный Карабах. Стороны начали проводить военные учения у границ. Потепление отношений Баку и Тегерана началось также внезапно, как и обострение.