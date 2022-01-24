Афины , 24 января, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Правительство Греции активно поддерживает научные исследования и инновации, заявил представитель правительства Янис Эконому в своем посте в Twitter в понедельник.

(сс)Mariagiannakopoulou1994 Янис Эконому

«В 2020 году годовой кредит в бюджете на исследования и разработки составил 1463,2 миллиона евро, что составляет 0,89 процента ВВП. Греция занимает 3-е место в ЕС [по этому показателю]», — отметил Эконому.

Он подчеркнул, что у властей есть конкретный план, и правительство уже сейчас инвестирует в будущее страны.