Бишкек, 24 января, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Продовольственная и сельскохозяйственная программа Организации объединенных наций планирует предоставить правительству Киргизии гран в размере $29 млн (2 млрд 243 млн рублей). Об этом заявил замминистра сельского хозяйства Нурлан Шерипбаев на заседании профильного парламентского комитета, передаёт «24.kg».

(сс)AndreiGarm Киргизия. Ущелье

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По словам высокопоставленного чиновника, эти деньги Минсельхоз должен будет направить на восстановление 6 тысяч гектаров лесов и 644 тысяч гектаров пастбищ в течение семи лет.

Также заместитель министра отметил, что $2,6 млн (201 млн рублей) или почти 9% этих средств киргизские власти потратят на услуги консультантов.

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