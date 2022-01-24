Джакарта, 24 января, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 2927 случаев заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 24 января в Индонезии выявили 4 289 305 носителей коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус в Индонезии смогли 944 человека. Всего коронавирусом в стране переболели 4 124 211 человек.

В период с 23 по 24 января 2022 года от COVID-19 в Индонезии умерли 7 человек. Всего эпидемия унесла жизни 144 227 человек в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо поблагодарил город Пагар-Алам, расположенный на юге Суматры, за развитие экологически чистой энергии.