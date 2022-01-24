Афины , 24 января, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Жителей Греции предупреждали о грядущей непогоде в течение пяти дней, а соответствующие службы, как предполагалось, готовились к буре. И тем не менее, после всего лишь нескольких часов снегопада оказались закрыты даже основные дороги внутри столицы страны. Об этом говорится в заявлении главной оппозиционной партии Греции СИРИЗА-Прогрессивный альянс от 24 января.

Цитата из к/ф «Укрытие». реж Джефф Николс. 2011. США Кертис в ожидании бури

«Очевидно, что доктрина гражданской защиты [премьер-министра Кирьякоса] Мицотакиса заключается в отправке на мобильные телефоны граждан sms-сообщений с советами избегать несущественных поездок», — полагают в партии.

Как заявил 24 января представитель правительства страны Янис Эконому,«государственный механизм остается полностью готовым, чтобы принимать участие в сотрудничестве с местными органами власти там, где это необходимо, в решении проблем, вызванных непогодой».