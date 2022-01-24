Челябинск, 24 января, 2022, 15:58 — ИА Регнум. В Челябинске автобус ПАЗ сбил десятилетнюю девочку, которая находилась на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

ДТП

ДТП было совершено ещё 20 января в Тракторозаводском районе. Пострадавшая получила травмы тела и головы.

За рулём был 37-летний водитель. Теперь он стал фигурантом уголовного дела. Ему вменяют нарушение правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности причинение ребёнку тяжкого вреда.

Ход расследования данного уголовного дела поставлен на контроль прокуратурой Челябинска.