Кишинёв, 24 января, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Депутаты парламента Молдавии от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКС) обратились в Конституционный суд (КС) и потребовали признать неконституционным введение режима чрезвычайного положения (ЧП) в сфере энергетики. Об этом 24 января сообщил журналистам член фракции БКС Влад Батрынча .

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Молдавии

Он отметил, что режим ввели для того, чтобы найти деньги и заплатить долг «Газпрому», но деньги уже перечислили, поэтому теперь нет оснований для ЧП.

«В этой ситуации мы не понимаем почему необходим режим ЧП сроком на 60 дней. Считаем, что это является планом по подчинению права граждан протестовать и попыткой цензуры СМИ», — сказал Батрынча.

Депутат напомнил, что летом 2021 года КС отменил режим ЧП, введённый из-за сложной эпидситуации, когда туда обратилась президент республики Майя Санду. Батрынча выразил надежду, что в этот раз суд не откажет и оппозиции.

Напомним, введение режима ЧП в Молдавии на 60 дней поддержали депутаты правящей партии «Действие и солидарность» 20 января. Поводом стало то, что вопросом о выплатах Газпрому за поставленный газ начали заниматься за день до крайнего срока оплаты. Комиссию по ЧП наделили экстренными полномочиями. Кроме того, на время действия этого режима действуют ограничения для СМИ о публикации данных об энергетическом кризисе.