Санкт-Петербург, 24 января, 2022, 15:57 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге на территории Васильевского острова планируют построить мост через реку Смоленку вместо парка «Заросли». Об этом намерении сообщают авторы проекта парковой зоны.

AndreyA Мост в Петербурге

Победа команды в проекте «Твой бюджет» не стала гарантом того, что территория берегов Смоленки и Малой Невы будет отдана под реализацию парковой зоны. Однако это может помочь команде проекта, во главе которой стоит Мария Тиника, привлечь внимание Смольного и Заксобрания. К тому же, группа собирала обращения граждан в поддержку сохранения такого плана освоения территории.

«Нам не нравится эта идея и мы хотим сделать здесь классный парк с пляжем, местами для гриля, рыбалки, спорта и кусочком нетронутой природы, которая так буйно захватила это место», — сообщают авторы проекта на странице сообщества в Сети «ВКонтакте».

Новый генплан застройки этой зоны появился в конце 2021 года. Согласно ему, на территории набережной Смоленки планируют построить мост, который должен облегчить транспортную нагрузку. Этому проекту ещё предстоит пройти обсуждение с общественностью. В связи с этим авторы «Зарослей» готовят предложения по корректировке этого плана. Команда рассчитывает на то, что Смольный и Законодательное собрание обратят внимание на их предложение.

По проекту архитектора Ашота Карапетяна на территории планируемого парка «Заросли» хотят создать «зелёную» зону с пешеходными тропинками, пляжем, фудкортами, местами отдыха и детской площадкой. Пока на территории не ведётся никакого строительства, местные жители посещают эту зону в тёплый период и обустраивают её.

Впрочем, у проекта есть свои сторонники. Так, создание «Зарослей» поддерживает депутат муниципального образования «Остров Декабристов» шестого созыва Леонид Андрухов. Как передаёт «Фонтанка», в комитете финансов сообщили, что предложение команды Ирины Тиники будет рассмотрено.