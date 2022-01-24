Москва, , 15:54 — REGNUM Стремление выдавить Россию с газового рынка Европы является для США одной из важнейших целей во всем текущем противостоянии, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

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«В первую очередь, конечно, американцы стремятся заместить российские поставки своими.

Но не менее важным для Вашингтона является стремление не дать европейцам конкурентного преимущества в виде дешевых энергоносителей. Ну и сближения России с Европой тоже не хочется допустить.

Переговоры с Катаром — попытка надавить на Россию, сделав её более уступчивой. Другой вопрос, что даже если Катар сможет нарастить добычу, газ нужно будет ещё как-то доставить, а новые газовозы из ниоткуда по велению волшебной палочки не возьмутся.

Не говоря уж о том, что и Катар не очень заинтересован в том, чтобы цена на газ в Европе снижалась. Так что, видимо американским дипломатам придется сильно давить на партнера», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Bloomberg, представители США ведут переговоры с Катаром о поставках газа в страны Евросоюза в случае роста напряженности вокруг Украины.

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