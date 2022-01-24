Кудрово, Ленинградская область, 24 января, 2022, 16:00 — ИА Регнум. В городе Кудрово Ленинградской области водитель такси сбил двух человек, переходивших пешеходный переход. Полиция ведет проверку, сообщили 24 января ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Vk.com/spb_today Таксист сбил двух человек в Ленобласти. (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб)

ДТП произошло около 09:45 мск 24 января у дома 1 по Областной улице в Кудрово. 36-летний водитель Volkswagen Polo агрегатора такси «Яндекс», в зоне пешеходного перехода, наехал на двух пешеходов, мужчину и женщину 55 и 60 лет.

«По предварительным данным, пострадавшие получили легкие травмы. Полиция устанавливает все обстоятельства данного ДТП», — сообщили в ведомстве.

Отметим, что в отношении водителя решается вопрос о возбуждении административного дела по ст. 12.24 КоАП РФ (Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

В свою очередь в прокуратуре Ленобласти уточнили ИА REGNUM, что по факту наезда на людей надзорным ведомствоморганизована проверка.

«Ход и результаты доследственной проверки также находится на контроле городской прокуратуры», — подчеркнули в пресс-службе областной прокуратуры.