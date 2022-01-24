Киев, 24 января, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Спортсменам с Украины запрещено во время Олимпийских игр в Пекине находиться рядом с российскими атлетами и флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом 24 января заявил министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украина

«Все спортсмены осведомлены, они знают, как себя вести в таких ситуациях. Они не должны стоять вместе, когда стоят спортсмены из России с флагом», — приводит слова Гутцайта Национальная общественная телерадиокомпания Украины.

Напомним, во время летней Олимпиады в Токио украинская легкоатлетка Ярослава Магучих сфотографировалась с российское спортсменкой Марией Ласицкене, за что подверглась критике на Украине.