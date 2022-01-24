В Евросоюзе призвали Россию к «деэскалации» в ситуации вокруг Украины
Брюссель, 24 января, 2022, 15:52 — ИА Регнум. О необходимости диалога с Россией в конструктивном ключе заявили министры иностранных дел Евросоюза. Об этом 24 января говорится в заявлении по итогам встречи Совета ЕС в Брюсселе.
«В своих выводах Совет ЕС осуждает продолжающиеся агрессивные действия России и угрозы в отношении Украины, призывает Россию к деэскалации, соблюдению норм международного права и конструктивному диалогу через установленные международные механизмы», — указывается в нем.
Также отмечается, что Евросоюз продолжает вести обсуждение вопросов безопасности с партнёрами из США, Североатлантического альянса и с Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Совет Евросоюза заявил о полной поддержке Украины в борьбе с киберугрозами и дезинформацией.