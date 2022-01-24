Брюссель, 24 января, 2022, 15:52 — ИА Регнум. О необходимости диалога с Россией в конструктивном ключе заявили министры иностранных дел Евросоюза. Об этом 24 января говорится в заявлении по итогам встречи Совета ЕС в Брюсселе.

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«В своих выводах Совет ЕС осуждает продолжающиеся агрессивные действия России и угрозы в отношении Украины, призывает Россию к деэскалации, соблюдению норм международного права и конструктивному диалогу через установленные международные механизмы», — указывается в нем.

Также отмечается, что Евросоюз продолжает вести обсуждение вопросов безопасности с партнёрами из США, Североатлантического альянса и с Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Совет Евросоюза заявил о полной поддержке Украины в борьбе с киберугрозами и дезинформацией.