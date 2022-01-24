Москва, , 15:50 — REGNUM Опасения британского руководства относительно энергетического кризиса в ЕС выглядят довольно надуманно, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Газопровод Astrobl.ru

«Россия не для того вкладывалась в строительство новых газопроводов, чтобы поставлять в Европу меньше газа. А их мощности и на текущий момент не используются полностью, и вовсе не по инициативе российской стороны.

Будут новые договоры о поставках газа по справедливой цене, будут и дополнительные поставки. Газпром твердо выполняет все свои обязательства по существующим договорам, даже перевыполняет их.

И вовсе не заинтересован в том, чтобы потерять доходы от экспорта газа, а тем более попасть под штрафные санкции в связи с нарушением договоров.

К тому же, это неизбежно привело бы к тому, что место России на европейском рынке заняли конкуренты. Единственные причины, по которым поставки могут сократиться, находятся в руках западных политиков.

Если, например, подконтрольная им киевская власть развяжет войну, поставки через территорию Украины окажутся под угрозой, ведь во время военных действий коммуникации часто страдают от диверсий или случайных ударов авиации и артиллерии.

Если Запад объявит санкции, которые запретят европейцам покупать российский газ, видимо, Россия тоже не сможет его поставлять даром. А вот, если покупать у русских больше газа по справедливой цене, не будет в мире больших сторонников мира и спокойствия в Европе, чем русские», — пояснил эксперт

Как сообщало ИА REGNUM, в Великобритании беспокоятся, что возможное введение против России жёстких экономических санкций усугубит энергетический кризис в Европе, так как Москва ответит на них сокращением поставок газа.

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