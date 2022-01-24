Москва, 24 января, 2022, 15:48 — ИА Регнум. В трёх московских аэропортах задержали и отменили 46 авиарейсов, сообщает 24 января сервис «Яндекс.Расписания».

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По данным на 15:43, во «Внуково» задержали десять рейсов, четыре отменили, в «Домодедово» девять рейсов задержали, семь отменили, в «Шереметьево» семь задержали, девять отменили.

Данные для онлайн-табло сервиса предоставили аэропорты, уточняется в информации.

Как сообщало ИА REGNUM, аэропорт Краснодара смог возобновить работу в 11:00 24 января.