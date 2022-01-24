София, 24 января, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Владельцы большинства ресторанов, кафе и других заведений общественного питания в Болгарии отказываются следовать требованиям болгарского министерства здравоохранения и полностью соблюдать карантинные требования, установленные правительством в связи с пандемией коронавируса. Об этом 24 января сообщает софийский телеканал NOVA.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рестораны опустели

По словам председателя болгарской Ассоциации рестораторов Ричарда Алибегова, резкие ограничения работы системы приведут к банкротству нескольких тысяч соответствующих заведений.

«Мы не можем работать исключительно до 22:00, поскольку основное число посетителей появляется в ресторанах и кафе поздно вечером, не можем обслуживать исключительно тех клиентов, которые имеют «Зеленый сертификат», поскольку вакцину получили считанные единицы, — отметил, в частности, он. — Действующие санитарные ограничения оставят без работы поваров, кулинаров, официантов и младших работников кухонь. У нас нет другого выбора, кроме как игнорировать требования минздрава».

При этом на вопрос, будут ли владельцы регулярно платить штрафы за несоблюдение новых правил, Р. Алибегов не ответил.

Напомним, с 24 января в Софии, Варне, Бургасе и других крупных городах Болгарии были ужесточены санитарные нормы. Ограничена работа пунктов общественного питания, театров, кинотеатров, школ, вузов и ряда государственных ограничений.

Согласно официальным данным, общее число выявленных жителей Болгарии, заразившихся коронавирусом, составило 880 тысяч человек. Из них скончалось 32 664 граждан.