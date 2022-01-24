Красногорск, , 15:47 — REGNUM Посещаемость парков в Подмосковье выросла в несколько раз. Об этом 24 января сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин на заседании регионального правительства.

Шибаевский пруд. Тюбинговая горка. Зима. Кузьминский парк. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«У нас кратно возросла посещаемость парков в целом. По итогам 2021 года почти 24 млн посещений было. А в 2017 году было всего лишь 7 млн», — сказал Хайкин.

Также он отметил, что прирост посещаемости этих мест отдыха фиксируется и в годовом выражении. Так, с 17 по 23 января 2022 года в парки Подмосковья посетили 714 тыс. человек. За аналогичный период предыдущего года этот показатель составлял порядка полумиллиона человек.

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